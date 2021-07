In funcție de zodia in care te-ai nascut, tinzi sa fii mai atras de anumite lucruri. De exemplu, Gemenii se plictisesc rapid și sunt intr-o continua cautare de noi aventuri și locuri pe care sa le exploreze. Pe de alta parte, sunt semne care prefera stabilitatea și rutina, simțindu-se confortabil cu ele. Iata ce pasiuni […] The post Horoscop. Ce pasiuni au zodiile, de fapt. Așa iți scapi partenerul de plictiseala appeared first on IMPACT .