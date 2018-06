Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Cand decizi sa intri intr-o relație, te implici cu totul in ea. Nu ești genul de persoana care sa se foloseasca de intalniri doar pentru a-și satisface nevoile trupești sau pentru a nu ramane singur. Pentru tine, intalnirile reprezinta o modalitate de a afla daca o persoana este potrivita sa iți fie alaturi pentru tot restul vieții. Cand te indragostești, e un fel de dragoste pentru totdeauna. Cel mai probabil te vei indragosti doar o data in timpul vieții pentru ca ești genul de persoana care nu se grabește in a face o asemenea alegere, iar cand o vei…