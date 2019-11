HOROSCOP CASSANDRA 4-10 NOIEMBRIE 2019. Planetele se aliniază bine pentru multe zodii, se anunţă o săptămână frumoasă BERBEC 21.03-20.04: Sunteti gata sa puneti cartile pe masa, in special cu un prieten apropiat sau un partener. Desigur, acest lucru va crea mici tensiuni dar ar putea deveni sansa dumneavoastra de a afla nemultumirile acestora. TAUR 21.04-21.05: Munciti din greu pentru a duce totul la bun sfarsit si aveti suficienta energie. In plus, va veti mandri cu ceea ce reusiti. Intre timp, relatiile se vor imbunatati, chiar si cele cu inamicii. GEMENI 22.05-21.06: Intimitatile sunt fierbinti si asta va fi probabil in detrimentul romantismului, deoarece sunteti inclinati sa puneti propriile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

