Horoscop. Caracteristicile pe care le au zodiile de pământ. Nativii care fac greșeli majore Horoscop. In astrologie, toate cele 12 semne zodiacale sunt imparțite in patru elemente, foc, pamant, aer și apa. Elementele sunt esențiale pentru viața umana și nu pot exista una fara cealalta. Semnele pamantului sunt Taur, Fecioara și Capricorn. Acestea sunt cele mai intemeiate semne de pe planeta. Se știe ca sunt stabile, pragmatice și neclintite. […] The post Horoscop. Caracteristicile pe care le au zodiile de pamant. Nativii care fac greșeli majore appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Schimbarea vine, dar cu un preț. Cu greu faci fața sarcinilor zilnice.TaurComunicarea este vitala. Ai grija pe mana cui lași secretele de cuplu. GemeniOboseala incepe sa-și spuna cuvantul. Trebuie sa gasești timp și pentru tine.RacO zi in care iei decizii majore. Noi proiecte sunt pe cale sa…

- Ne simtim deja mai emotionali, lasam deoparte rationalul si facem mai mult ce ne dicteaza inima. Semnul astrologic Rac este guvernat de Luna, planeta sentimentelor profunde, asa ca luna iulie ar putea sa scoata la suprafata multa emotie ascunsa.

- Berbec Schimbarea vine, dar cu un preț. Cu greu faci fața sarcinilor zilnice.TaurComunicarea este vitala. Ai grija pe mana cui lași secretele de cuplu. GemeniOboseala incepe sa-și spuna cuvantul. Trebuie sa gasești timp și pentru tine.RacO zi in care iei decizii majore. Noi proiecte sunt pe cale sa…

- Specialiștii avertizeaza oamenii in privința unor schimbari majore suferite in funcție de zodia sub care s-au nascut. Acestea se vor intampla din cauza echipsei de soare ce va putea fi vazuta in cursul zilei de maine. Horoscop: Schimbari majore pentru unele zodii din cauza eclipsei de soare O eclipsa…

- Horoscop 25 mai 2021.Previziunile astrale din aceasta zi ii au drept protagoniști pe nativii Rac, mult mai preocupați de aspectul fizic și de chestiuni de natura vestimentara, pe nativii Varsator, care traverseaza o perioada extrem de fructuoasa din punct de vedere sentimental, și pe nativii Fecioara,…

- Horoscop 19 mai 2021. Previziunile astrale din aceasta zi iși pun amprenta asupra unor zodii precum Capricorn, ai carei nativi se afla intr-o etapa a vieții in care se autoeduca sa devina mai organizați, Pești, ai carei nativi au parte de cateva momente deosebite in preajma persoane iubite, precum și…

- Horoscop 14 mai 2021. Afla ce ți-au pregatit astrele în funcție de zodia din care faci parte. Taurii ar trebui sa lucreze mai mult în echipa, în timp ce Gemenii se vor întâlni cu persoane importante. Berbec Nativii…

- Saptamana s-a deschis cu o conjuncție a Lunii cu Pluto din Capricorn, ceea ce inseamna ca se anunța momente placute pentru zodiile Berbec, Rac, Balanța și Capricorn. Ulterior, Luna a trecut in Varsator. Prin aceasta mișcare, lumina a cazut pe semenele de Apa, Gemeni, Balanța și Varsator. Detalii despre…