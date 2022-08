Stiri pe aceeasi tema

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora”, a transmis,…

- ”M-am intalnit astazi, din nou, cu Jennifer Granholm, cea de-a doua femeie conducator al U.S. Department of Energy (DOE), pentru a discuta despre urmatorii pasii pe care ii facem pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda si a SMR-ului, de la Doicesti”, a transmis, miercuri seara, ministrul…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- ”Cred ca nu vom cunoaste recesiunea”, a declarat luni Biden presei, citand date bune cu privire la crarea de locuri de munca. Citand aceste date, el si-a exprimat speranta unei treceri lina ”de la aceasta crestere rapida la o cresetre stabila”. Secretarul Trezoreriei Janet Yellen si-a exprimat la randul…

- Marina rusa a primit cel mai lung submarin cunoscut din lume, pe care constructorul sau il prezinta ca fiind un vas de cercetare, dar despre care altii spun ca este o platforma pentru spionaj si, posibil, pentru arme nucleare, transmite CNN. Cu o lungime de peste 184 de metri, Belgorod este cel mai…

- Ministerul britanic al Apararii a publicat ultima actualizare de informatii referitoare la razboiul din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia foloseste artileria in incercarea de a incetini contraofensiva Ucrainei la Herson, scrie The Guardian. Ministerul adauga faptul ca daca fortele ruse din regiune se…

- Trebuie sa știi asta daca dai examenul auto: la ce se folosesc, de fapt, substanțele antiseptice. Ai de dat examenul auto in curand? Una dintre intrebari vizeaza utilizarea substanțelor antiseptice. Mai exact, la chestionarul pentru examenul auto vei fi intrebat ”Substanțele septice se folosesc pentru”,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…