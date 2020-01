HOROSCOP BERBEC 2020. Cum stau nativii acestei zodii, anul viitor, cu dragostea, cariera , banii, dar şi cu sănătatea HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro. Uneori poți avea tendința de a deraia de la ele, dar cauta sa te redresezi și sa iți aduci aminte ce nu a funcționat in trecut. In primul trimestru al anului, dar mai cu seama in perioada cuprinsa intre a doua jumatate a lui februarie și prima parte a lui martie, s-ar putea ca anturajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec(21 martie - 20 aprilie) Nu vor exista mari modificari ale starii tale de sanatate in 2020. Micile probleme nu te vor ocoli, dar, din fericire, nu e loc pentru cele mari. Chiar daca te vei confrunta cu unele afectiuni minore, e important sa le tratezi cu seriozitate, astfel incat ele…

- HOROSCOP MINERVA 2020 Berbec: Este un an bun la locul de munca și pentru implicare in viața personala. Impreuna cu partenerul va merge intr-o direcție spirituala, fiind o noutate pentru berbec care de regula este impulsiv. In anul 2020 va fi mai puțin impulsiv. Va fi un an care ii va aduce evoluție…

- Berbec Sectorul financiar va beneficia de cateva surprize in anul ce sta sa inceapa. Surprizele vor fi de bine, stați fara grija. Fie veți reuși sa va deschideți o afacere, fie investițiile pe care le-ați facut vor da roade acum sau veți reuși sa puneți bani la pușculița, din punct…

- Horoscop 2020 – Rac Anul viitor, pentru nativii din zodia Rac gandurile s-ar putea concentra in jurul educației, locurilor straine sau a calatoriilor. Un profesor sau un ghid iți poate deschide ușile minții, iar tu, poți fi consilierul, mentorul, ghidul celorlalți. Iți va fi mai ușor sa gandești…

- Nu de puține ori, aceste persoane servesc modele de ambiție, perseverența și fac dovada faptului ca daca iți dorești ceva anume orice este posibil. In mod cert, nimic nu este ușor, fiind vorba despre eforturi considerabile, de cele mai multe ori, insa simpla conștientizare a faptului ca ești…

- HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2019 Berbec. Ai de partea ta adevarul si te va insoti pe tot parcursul pana vei primi ceea ce ti se cuvine. Nu te abate de la lege, de la reguli, de la calea cea dreapta, pentru ca numai corectitudinea te va ajuta sa obtii ceea ce vrei. Vor exista suficiente tentatii care vor…