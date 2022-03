Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se formeaza la grad perfect conjuncția dintre Soare și Jupiter, unica in an, și denumita in astrologie “cea mai fericita zi”. Acum, entuziasmul, bucuria și oportunitațile aduse de Jupiter se intalnesc cu stralucirea și forța vitala a Soarelui. Este un moment de care ar trebui sa profitam la maximum…

- Astazi se formeaza Luna Noua in zodia Pești, un eveniment astrologic care anunța noi inceputuri in viața fiecaruia. Este momentul sa ne setam intenții, sa ne punem dorințe și sa gandim pozitiv, pentru ca Universul, grație conjuncției cu Jupiter, planeta beneficiilor, ne va oferi oportunitați neașteptate.…

- Afla care sunt previziunile astrale pentru perioada 14 – 20 februarie 2022. In saptamana dragostei, astrologii dezvaluie ce se intampla cu fiecare zodie in parte: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Daca ești intr-o relație, este indicat…

- Chiar la prima ora a dimineții se formeaza Luna Noua in zodia Varsator, un eveniment astrologic care va fi resimțit destul de puternic, dat fiind ca se petrece in conjuncție cu Saturn și in careu cu Uranus. Acest context va reactiva tensiunea dintre cele doua planete și, implicit, lupta dintre nou și…

- Horoscop zilnic 30 ianuarie 2022. Saptamana se incheie cu aspecte tensionate. Soarele și Saturn formeaza un careu, iar acest aspect ne face sa opunem o mare rezistența la schimbare. S-ar putea ca zilele acestea sa avem parte de fel și fel de surprize și situații neprevazute, care sa ne scoata din zona…

- Ministru Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca pana la sfarșitul lunii martie vom scapa de o parte din restricțiile din pandemie. Acesta a declarat ca in acest al cincilea val al pandemiei de coronavirus numarul cazurilor grave de COVID este mai mic decat in valurile precedente. Problema este ca transmisibilitatea…

- Unele zodii o sa aiba de suferit atunci cand vine vorba despre partea financiara in urmatoarea perioada. Intre timp, alți nativi o sa dea lovitura și o sa atraga norocul ca un magnet. Aceștia o sa reușeasca sa iși rotunjeasca veniturile inca din prima saptamana din 2022. Berbec Berbecii trebuie sa se…