Horoscop APRILIE 2020. Schimbări masive, puteri nelimitate după 13 ani şi start de Pluto retrograd! Ne susţine dansul Cosmosului? Stim ca din 21 martie, lordul karmei Saturn, planeta ce guverneaza responsabilitatea si restictiile, deci izolarea, si-a inceput tranzitul prin zodia Varsator, dupa 29 ani. (link spre articol) Varsatorul este semnul comunitatilor si al eforturilor umanitare si a sosit exact la timp in aceasta zodie cat sa atraga atentia asupra sa intrucat distantarea sociala este in atentia tuturor oamenilor pe planeta in aceste zile. In timp ce este firesc sa te simti deconectat de altii, este absolut evident ca suntem cu totii impreuna in aceasta situatie fara precedent.

