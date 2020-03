HOROSCOP APRILIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI. O suită de schimbări, multe provocări şi tensiuni. Atenţie la sănătate HOROSCOP rune BERBEC - Vrea schimbare. Schimbarile vin, dar nu va certați cu cei din jur. HOROSCOP rune TAUR - Au o luna de comunicare. HOROSCOP rune GEMENI - Au o luna mai grea. Trebuie sa dea dovada de forța, putere, tarie. HOROSCOP APRILIE 2020. Totul se schimba pentru aceste zodii, ghinioanele se tin lant HOROSCOP rune RAC - Lucruri bune. Da problemele și grijile, le-ai depașit, lasa necazurile in urma. HOROSCOP rune LEU - Vor afla multe adevaruri. HOROSCOP rune FECIOARA - Liniștiți-va, relaxare, nu va mai faceți griji. HOROSCOP rune BALANȚA -… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 19 martie 2019 Berbec Berbecii sunt complet concentrați pe problemele de la serviciu. O oportunitate unica ii transforma pe nativii din aceasta zodie in adevarați luptatori, gata sa faca orice pentru a-și atinge scopurile. Este posibil, totuși, ca unele persoane apropiate sau chiar partenerul…

- Horoscop 14 martie 2020. Nativii unei zodii se concentreaza pe sanatate astazi – a lor și a altora, in contextul pandemiei de coronavirus. O alta zodie are toate șansele sa se simta in al noualea cer.

- Horoscop 4 martie. Ziua de miercuri aduce probleme de sanatate pentru cei din zodia Berbec și Sagetatar, in timp ce nativii din zodia Varsator poate obține o marire de salariu. Citește horoscopul integral al zilei de 4 martie 2020, conform...

- Iata ce aduc runele pentru fiecare zodie in luna martie 2020: HOROSCOP MARTIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI Berbec - Protecție divina in toata luna martie. HOROSCOP MARTIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI Taur - Sa fie pregatit pentru schimbari majore pe tot parcursul lunii martie. Schimbari importante,…

- HOROSCOP BERBEC. Are o saptamana de dragoste, o dragoste noua, pasionala, fierbinte. HOROSCOP TAUR. Are o saptamana de munca multa. E slabit și obosit. HOROSCOP RAC. Se inchid in ei, au o aura de mister care-i inconjoara. HOROSCOP GEMENI. Pentru problemele pe care nu le-au…

- HOROSCOP BERBEC - Are o saptamana tensionata, e ca un uragan. Explodeaza din orice. Trebuie sa ramai calm! HOROSCOP TAUR - Taurul e sfatuit sa lase necazurile. Va avea o saptamana buna! HOROSCOP GEMENI - Atenție la cum interacționați cu oamenii in aceasta saptamana. HOROSCOP…

- HOROSCOP BERBEC - Cea mai buna luna pentru Berbec este luna aprilie, 'luna pacalelilor". Pentru ei noul an incepe cu aceasta luna. HOROSCOP TAUR - Taurii au luna iulie drept luna a oportunitaților. E luna in care iși poate implini visele și ii poate aduce dragostea. HOROSCOP GEMENI…

- Coronavirusul a ucis in China cel puțin 56 de persoane, alți 1.610 de oameni fiind declarați contaminați cu virusul care a pus pe jar intreaga planeta.Europarlamentar și membru in Comisia de Sanatate a Parlamentului European, doctorul Tudor Ciuhodaru, a avertizat pe pagina sa de Facebook, ca acest…