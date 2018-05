Stiri pe aceeasi tema

- Semnele de apa sunt considerate cele mai geloase din zodiac. Racii, Scorpionii si Pestii fac destul de des crize de gelozie. Nativii din Rac si Scorpion nu obisnuiesc sa isi arate sentimentele sau sa vorbeasca despre ceea ce simt, insa vor izbucni atunci cand te astepti mai putin. In…

- Cand Mercur este retrograd, de fapt ce face este ca traverseaza aceeasi zona a cerului de trei ori, cerandu-ti sa revizitezi, din nou sa revizitezi si sa reiei ... si din nou sa reiei si sa revizitezi aceleasi subiecte sau persoane, la nesfarsit, pana cand gasesti o noua perspectiva, pana cand "te…

- Horoscopul zilei de 5 aprilie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscop de weekend 17-18 Martie 2018: Berbecii reușesc sa termine ceea ce au început, Taurii trebuie sa ia anumite decizii, iar Scorpionii doresc sa faca unele schimbari pe plan personal, care nu suporta amânare.

- Horoscop 11 martie 2018. E o zi tensionata, deși multe semne zodiacale for fi surprinse mai mult ca niciodata: Scorpionii vor reintalni pe cineva din trecut, iar Taurii vor fi macinați de probleme.cu surprize pentru multe zodii.

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- BERBECAstrele va influenteaza sa fiti mai putin intelegatori. Daca veti merge pe aceasta cale, lucrurile nu va vor avantaja. TAURInainte de a lua o hotarare decisiva, analizati bine situatia, pentru ca asta v-ar putea salva de la anumite neplaceri.