Horoscop 9 martie 2022- Economisirea timpului este importantă pentru dvs BERBEC Elanul tau te poate determina sa alergi prea mult astazi și sa vrei sa faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea sa nu iasa la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui sa va controlați programul mai mult și sa stabiliți prioritațile. TAUR Economisirea timpului este importanta pentru dvs. acum, deoarece […] The post Horoscop 9 martie 2022- Economisirea timpului este importanta pentru dvs first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecEste o zi importanta, chiar daca lipseste activitatea intensa cu care esti obisnuit. Pleiada de planete din casa a 12 a vorbeste, pe de o parte, despre un sentiment acut de limitare si izolare mai mult impusa de circumstante decat voita, iar pe de alta parte, despre nevoia de introspectie, odihna…

- BerbecFinalul saptamanii iti aduce multa treaba in sfera profesionala. Elanul de a munci intr un anume ritm impus de tine poate fi obstructionat fie de colegi, fie pur si simplu de cauze greu de explicat in cuvinte. Selecteaza ti prioritatile pentru intreaga saptamana si ai in vedere si colaborarea…

- BerbecAccentul zilei va fi pe capitolul financiar, in speta pe veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. Poti primi bani, bunuri sau favoruri. Material, primesti sprijinul partenerului de viata, dar si din colaborari apar niscai sume consistente de bani. Evita cheltuielile nefondate sau mofturile…

- Rona Hartner, una dintre cele mai talentate cantarețe și actrițe de la noi din țara, a trecut prin momente grele. Artista a fost diagnosticata cu cancer și a trecut printr-un divorț extrem de greu cu al doilea soț al ei, Herve Camilleri. Cu toate acestea, actrița a avut parte de sarbatori minunate alaturi…

- BERBEC A crede in tine și a obține tot ce ai mai bun in interior este obiectivul pe care trebuie sa-l pui prioritar astazi, sa mergi cu liniște sufleteasca. Noaptea, veți citi sau urmari ceva care va va surprinde. TAUR Daca crezi ca relația ta nu este atat de buna pe cat ți-ai dori sau […] The post…

- Unii nativi o sa se bucure enorm de ce aduce 2022. Anumite zodii o sa aiba parte de abundența și o sa caștige sume uluitoare de bani in urmatorul an. Viața lor o sa se schimbe total, in timp ce alți nativi trebuie sa gaseasca noi metode inteligente pentru ca veniturile lor sa se rotunjeasca. […] The…

- Marte, planeta acțiunii, intra astazi in zodia Sagetator dupa o perioada de aproximativ doi ani și va sta aici pana pe 24 ianuarie 2022. Acest tranzit este de bun augur pentru ca ne ofera un plus de energie și ne indeamna sa luptam pentru idealurile noastre. Crește dorința de a calatori, de a explora…

- BERBEC Elanul tau te poate determina sa alergi prea mult astazi și sa vrei sa faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea sa nu iasa la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui sa va controlați programul puțin mai mult și sa acordați prioritate. TAUR Economisirea timpului este importanta pentru…