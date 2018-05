HOROSCOP 9 MAI 2018: Discuţii aprinse, sentimente întinse şi o veste neplăcută azi. PREVIZIUNI COMPLETE pentru miercuri HOROSCOP 9 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Inima te cheama in alta parte, atras de dor, de iubire, de nostalgii puternice. Poate cineva drag tie nu poate fi acum langa tine si incerci sa mai reduci distantele stand ore in sir la telefon sau trimitandu-i mesaje de afectiune pe toate caile accesibile. Daca ai ocazia de a calatori, ai sansa de a trece printr-un loc cu o incarcatura emotionala aparte, de parca tanjeai sa ajungi din nou pe acolo sau visai sa treci vreodata prin acel spatiu caruia ii acorzi semnificatii deosebite. Te vei intoarce acasa fericit pentru ca ti-ai implinit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

