HOROSCOP 9 IULIE 2018: cum începi săptămâna în funcţie de zodie. Nişte fleacuri îţi pot strica ziua HOROSCOP 9 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Ai un mare vis in minte, dar uneori te sperii chiar tu de el si teama aceasta genereaza oprelisti. Ai un exemplu demn de urmat in fata ochilor, o persoana caruia i s-a implinit visul similar cu al tau, ca atare incearca ori sa-l imiti, ori sa-i calci pe urme, pentru ca reteta sa de succes ti se potriveste si tie. Evident, tu nu esti exact ca el, dar poti face unele ajustari pe ici, pe colo la modul tau de a fi pentru a-i semana, semn ca scopul spre care evoluezi necesita si din partea ta unele eforturi de vointa. Nu poti ajunge… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

