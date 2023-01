Stiri pe aceeasi tema

- Luna traverseaza astazi zodia Rac și se pregatește de o opoziție cu Soarele și cu Mercur retrograd, adica de momentul de Luna Plina. Deși acest tranzit aduce sensibilitate și nevoie de siguranța emoționala, zilele acestea va fi vorba și de multa agitație și tensiune. Horoscop zilnic 6 ianuarie Recomandare!…

- Soarele din Capricorn și Uranus din Taur formeaza un trigon, aspect care ne aduce dorința de schimbare, nevoie de independența și ne indeamna sa facem lucrurile diferit. Vom da dovada de o mare capacitate de a ne adapta la nou și la provocarile care ne apar in cale. Recomandare! Citiți horoscopul atat…

- Horoscop zilnic 2 ianuarie. Mercur, planeta comunicarii, aflat in retrogradare in zodia Capricorn, formeaza astazi un aspect de susținere cu Neptun, planeta viselor și iluziilor, aflata in Pești. Contextul ne aduce intuiție, imaginație, idei și soluții, unele practice, altele ieșite din comun, la problemele…

- Horoscop zilnic 28 decembrie. Venus, planeta iubirii, din Capricorn formeaza astazi un aspect armonios cu Neptun, planeta viselor, din zodia Pești. Acest context astrologic ne stimuleaza latura creativa și senzitiva, ne aduce imaginație și inspirație, și ne face mai iertatori și ingaduitori cu cei din…

- Horoscop zilnic 3 decembrie. Luna se afla astazi in tranzit prin Berbec, ipostaza din care ne activeaza spiritul de competiție, ne face mai agitați pe interior, mai curajoși și dornici de a ieși in fața. Avem inițitive, insa exista riscul de a ne asuma riscuri inutil. Horoscop zilnic 3 decembrie Recomandare!…

- Astazi ne aflam sub auspiciile careului pe care-l formeaza Venus, planeta iubirii, din Scorpion, cu Saturn, planeta lecțiilor, din Varsator. Acest context poate aduce frustrari sentimentale, tensiuni, blocaje și limitari in relații, dar și de natura financiara. Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru…

- Horoscop zilnic luni, 24 octombrie 2022. Saturn reintra de astazi in mers direct prin zodia pe care o guverneaza, prin Varsator, aspect care va aduce deblocarea unor planuri și proiecte in care suntem implicați. Totodata, vom fi mai deschiși socializarii fața de ultimele luni. Horoscop zilnic luni,…

- Horoscop zilnic 17 octombrie. Soarele din Balanța și Marte din Gemeni formeaza un trigon, aspect benefic, de susținere, care ne aduce energie, voioșie, curaj in exprimare și ne stimuleaza din punct de vedere mental. Horoscop zilnic 17 octombrie. Principalele previziuni astrale Recomandare! Citiți horoscopul…