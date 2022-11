Stiri pe aceeasi tema

- Luna traverseaza și astazi zodia Pești, și formeaza conjuncție cu Neptun, guvernatorul semnului și planeta visarii. In plus, se intalnește cu Jupier, planeta beneficiilor, reintrat aici in retrogradare, de asemenea, guvernator al zodiei. Acest context astrologic ne cere sa ne ascultam intuiția și sa…

- De astazi și pana pe 12 ianuarie 2023, Marte va intra de astazi in retrogradare in zodia Gemeni. Acest tranzit poate aduce dificultați in dialoguri, in negocieri, probleme cu actele și un raționament mai greoi. S-ar putea ca deciziile pe care le luam acum sa fie impulsive și din cauza asta sa acționam…

- Mercur, planeta comunicarii, intra astazi in zodia Scorpion, zodie pe care o va tranzita pana pe data de 17 noiembrie. Din aceasta ipostaza ne va aduce mai multa profunzime in gandire, mai multa intuiție și ne va stimula la introspecție și la deslușirea misterelor din viața noastra. Trebuie sa avem…

- Daca ieri Venus din Balanța ne-a incantat cu un aspect benefic, astazi se va afla in careu cu Pluton, un aspect tensionat, care aduce certuri in cupluri și discuții in contradictoriu in relațiile profesionale. Trebuie sa avem grija sa nu exageram cu autoritatea, posesivitatea și sa ne controlam autoritatea…

- BERBECVei putea rasplati pe cineva care te-a ajutat in trecut și vei fi fericit din cauza asta.TAUR Aveți ocazia astazi sa aratați ceea ce știți și ce puteți face. Laudele primite va vor face sa va simțiți excelent.GEMENI Trebuie sa ai mai multa incredere in partenerul tau și sa-l lași cel puțin o data…

- BERBEC - Daca ești intr-o relație, nu lasa rutina sa te impiedice sa faci ceva distractiv cu partenerul/a.TAUR – Ziua va fi deosebit de reușita pentru dumneavoastra din punct de vedere profesional. Este posibil sa aveți o oportunitate de dezvoltare sau chiar o promovare. GEMENI – Se anunța o zi deosebit…

- Astazi se formeaza Luna Plina in zodia Pești, moment care, din punct de vedere astrologic, semnifica incheierea unei etape și culegerea roadelor. Putem pune punct unui capitol deschis in urma cu jumatate de an, insa aceasta Luna Plina vorbește și despre renunțare, despre vindecare, despre iertare și…