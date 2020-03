Horoscop 8 MARTIE 2020. Mesajul TĂU de Duminică de la îngerii iubirii Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

