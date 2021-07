Horoscop 8 iulie 2021 – E timpul să iei o decizie BERBEC Stii sa gasesti drumul spre inima partenerului si stii sa-i oferi clipe de o pasiune naucitoare. La munca ai grija, unul dintre colegi este chitit sa-ti plagieze proiectul la care ai lucrat atat de mult timp. TAUR Cum ar putea partenerul tau sa ramana calm? Ai distorsionat totul, i-ai pus in gura […] The post Horoscop 8 iulie 2021 - E timpul sa iei o decizie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre dosarul cu numarul 160 64 2021, in care s a solicitat ridicarea temporara a restrictiei de circulatie incepand cu ora 22.00. "Acesta este un demers initiat nu de mine, ca avocat, ci de mine, ca cetatean ingrijorat de restrictionarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, respectiv…

- BERBEC Cineva, care știe ca aveți probleme cu banii, se poate oferi sa va ajute cu o slujba suplimentara! Nu uitați ca acea persoana știe ca sunteți la inghesuiala și oferta va fi din start mai mica decat meritați! TAUR O sa aveți azi una dintre cele mai placute zile ale lunii! Astrele va […] The…

- BERBEC: S-ar putea sa aveți un orar incarcat si sa va simtiti copleșiți de responsabilitați. Veti fi stresat si in viața personala, dar incercați sa va bucurati de lucrurile simple.TAUR: Dieta voastra ar putea sa fie modificata, dar nu neaparat in bine.

- Horoscop vineri 28 mai 2021. Afla ce ți-au rezervat astrele pentru ultima zi lucratoare din aceasta luna. E timpul pentru planuri de vacanța, dar și câteva probleme de rezolvat. Astrologia îți indica cum va fi ziua ta astazi. Horoscop…

- Ziua de 5 mai 2021 aduce momente tensionate pentru o anumita parte dintre nativi, însa totul se poate rezolva cu mult calm. Afla ce ți-au rezervat astrele în funcția de zodia din care faci parte. Horoscop 5 mai 2021. Berbec Nu mai cauta scuze pentru a ignora…

- “Am avut discutii si cu restauratele pentru ca au fost lovite in aceasta perioada, cel mai mult restauratele in aceasta perioada de criza, din pacate. Pentru restaurate am propus, discutam, nu este o decizie luata, dar discutam ca daca isi vaccineaza tot personalul (…) sa fie deschisi tot timpul, sa…

- Doi politisti au fost retinuti, duminica, pentru interventia in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde avusese loc un incendiu, transmite protv.ro "Prin ordonantele procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges,…

- Pe 19 aprilie, Soarele intra in senzualul Taur unde sta pana pe 20 mai, iar de aici straluceste o puternica lumina de mijloc de primavara peste toate acele lucruri care fac ca viata pe acest pamant sa fie absolut minunata. Soarele in Taur semnifica un timp in care primavara este bine instalata in…