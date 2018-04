Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Se incheie un ciclu din viata ta, si ca la orice final de drum, a venit vremea bilantului. Pe de o parte te bucuri ca totul s-a terminat si ca poti inchide capitolul, pe de alta parte te mustra unele ganduri ca puteai face lucrurile mult mai bine. Incearca sa te detasezi…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus…

- Berbec Ti se pare ca toata lumea este impotriva ta si te simti coplesit de presiunea celor din jurul tau si de solicitarile acestora. Ai responsabilitatea de a avea grija de tine si de viata ta. Incearca sa te pui pe tine pe primul loc si sa actionezi ca atare. Taur Dai si primesti…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te-ai sfiit sa-l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care-ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…