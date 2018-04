Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 26-31 MARTIE 2018: Berbec - iși asuma un drum cu riscuri. Taur - platesc ponoasele unor greșeli. Gemeni - ridica pretenții mai mari. Rac - pun condiții intr-un parteneriat. Leu - pot parasi o organizație. Fecioara - vor sa salveze…

- Berbec - Nativii acestei zodii vor avea o saptamana plina. Au multe de spus, de gandit. Sunt extrem de prezenți in tot ceea ce se intampla. Simt nevoia sa corecteze niște lucruri mai ales in relația cu superiorii. Taur - Este o saptamana a corecțiilor. Se vindeca rani sufletești, se repara…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Berbec Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare. Taur Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti…