Horoscop 7 noiembrie 2021. O zi complicată pentru Gemeni Horoscop 7 noiembrie 2021. Cei nascuți în zodia Gemeni vor avea de luat decizii complicate în aceasta perioada, iar lucrurile s-ar putea sa nu stea tocmai bine. Berbec

Berbecii trebuie sa evite sa mai adreseze întrebari unei persoane în care nu mai au încredere. Aceasta îndoiala le-ar putea fi de folos pe viitor, în special fața de persoanele nascute în zodiile Varsator și Rac. Taur

Taurii vor trebuie sa se concentreze mai mult pe propria persoana, deși se vor ivi persoane care vor dori sa va abata din drum.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

