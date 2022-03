Horoscop 7 martie 2022. Zodia care face schimbări majore în viață Horoscop zilnic 7 martie 2022. Luna traverseaza astazi zodia Taur și se intalnește aici cu Uranus, timp in care formeaza aspecte placute și cu planetele din Pești. Acest context astrologic este aducator de situații neprevazute, surprize, in principiu placute. Suntem generoși și creativi și avem nevoie de mai multa stabilitate in viața noastra. Horoscop 7 […] The post Horoscop 7 martie 2022. Zodia care face schimbari majore in viața appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

