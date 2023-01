Horoscop 7 ianuarie 2023. Zodia care are probleme cu banii

Stiri pe aceeasi tema

- Luna traverseaza astazi zodia Rac și se pregatește de o opoziție cu Soarele și cu Mercur retrograd, adica de momentul de Luna Plina. Deși acest tranzit aduce sensibilitate și nevoie de siguranța emoționala, zilele acestea va fi vorba și de multa agitație și tensiune. Horoscop zilnic 6 ianuarie Recomandare!…

- Horoscop zilnic 2 ianuarie. Mercur, planeta comunicarii, aflat in retrogradare in zodia Capricorn, formeaza astazi un aspect de susținere cu Neptun, planeta viselor și iluziilor, aflata in Pești. Contextul ne aduce intuiție, imaginație, idei și soluții, unele practice, altele ieșite din comun, la problemele…

- Horoscop zilnic 28 decembrie. Venus, planeta iubirii, din Capricorn formeaza astazi un aspect armonios cu Neptun, planeta viselor, din zodia Pești. Acest context astrologic ne stimuleaza latura creativa și senzitiva, ne aduce imaginație și inspirație, și ne face mai iertatori și ingaduitori cu cei din…

- Mercur, planeta comunicarii, face un careu cu Jupiter, planeta abundenței, iar acest aspect ne aduce multa neincredere, nehotarare, incertitudine, tendința de a vorbi mult, de a exagera și o doza mare de incapațanare. Horoscop zilnic 6 decembrie Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru zodie, cat…

- Luna iși continua tranzitul prin Capricorn și vom da dovada de rabdare, tact și responsabilitate. Daca vom adauga și ințelepciune acțiunilor noastre, dar și puțin entuziasm, vom avea parte de reușite și ocazii de afirmare. Horoscop zilnic 27 noiembrie 2022 Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru…

- Horoscop 18 noiembrie 2022. Mercur intra in Sagetator, dupa ce a trecut in viteza prin semnul Scorpionului in puțin mai puțin de trei saptamani! In aceasta perioada, profunzimea este schimbata cu amploarea. Afla care este zodia care incepe sa stranga bani. Horoscop zilei de 18 noiembrie 2022 Recomandare!…

- Mercur, planeta comunicarii și a rațiunii, aflata in tranzit prin zodia Scorpion, face un aspect benefic cu Neptun, planeta viselor, aflat in retogradare in Pești. Acest context ne susține intuiția, inspirația artistica și creativitatea, și ne poate aduce idei și soluții la provocarile cu care ne confruntam.…

- Mercur, planeta comunicarii și a rațiunii, se afla zilele acestea in aspecte tensionate cu Pluto din Capricorn. Acest context va afecta comunicarea și s-ar putea sa devenim mult prea acizi in dialog, conflictuali și sa-i ranim pe cei din jur prin cuvinte. Horoscop zilnic 26 octombrie Recomandare! Citiți…