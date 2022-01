Horoscop 7 ianuarie 2021 – Norocul te urmăreşte astăzi BERBEC Petreceți ceva mai mult timp cu familia sau cu prietenii dvs. astazi. Nu riscați sa faceți investiții riscante. Incetul cu incetul, vei fi mai apreciat la munca. Astazi este o zi buna pentru a face sport. TAUR Uitați de iubirile vechi și concentrați-va asupra prezentului. Vei da mai mult decat ai, iar buzunarul […] The post Horoscop 7 ianuarie 2021 - Norocul te urmareste astazi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Sambata, 4 decembrie 2021, avem o Luna Noua in Sagetator. Aceasta este ultima Luna Noua a anului 2021 si ea seteaza tonul pentru 2022 la fiecare zodie… deci spune BUN VENIT VIITORULUI! Urmareste cu atentie ce se intampla in jurul datei de 4 decembrie si pentru urmatoarele doua saptamani. Pe ce este…

- Venus, planeta iubirii, intra astazi in zodia Capricorn, zodie in care va sta pana pe 6 martie 2022, o perioada neobișnuit de lunga și asta pentru ca din 19 decembrie va retrograda aici. Cu Venus in Capricorn, devenim mai sobri, mai reci și serioși in manifestarile sentimentale, insa ne ajuta sa ne…

