Horoscop 7 decembrie 2019: străluicre pe toate planurile. Ce zodii sunt lovite de noroc Stralucire pe toate planurile Soarele face cuadratura cu Neptun. Cum te simti? Stralucitor? Luna in Berbec te impinge, practic, de la spate. Desi poti fi usor confuz, pentru ca nu stii pe ce drum sa o iei, Berbecul te va ajuta sa indepartezi ceata. Te asteapta ceva creativ, poate lucrezi la un proiect artistic, poate ca ai nevoie de putina culoare intr-un anumit sector din viata ta. Poate ca vrei, pur si simplu, sa zugravesti. Fa ce-ti trece prin cap! Preia initiativa! Accepta provocarea! Nu conteaza daca pierzi sau castigi! In amor lucrurile stau bine. Daca ai avut ceva neintelegeri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

