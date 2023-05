Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai vine cu o mulțime de provocari pentru o zodie din Horoscop. Acești nativi trebuie sa fie foarte echilibrate in tot ceea ce fac, asta pentru ca se așteapta o perioada cu multe provocari pentru acești nativi. Despre ce zodie este vorba și ce le prezice Zodiacul.

- BerbecZiua iti aduce energie si deschidere catre noi planuri de viata. Mentalul iti este tensionat, de aceea controleaza ti gandurile. Exista riscul sa vorbesti prea mult si sa distorsionezi realitatea. Se recomanda prudenta in relatiile profesionale, pentru ca animozitatile sunt la cote mari. Fereste…

- Horoscop 14 aprilie 2023. Astrologii anunta o zi mareata atat pe plan amoros, cat si profesional. O zodie se lasa influentata de cineva din trecut. Ii da viata total peste cap, transmite observatornews.ro .

- HOROSCOP 22 martie 2023. Unele zodii au ajuns la epuizare și vor fi nevoite sa ia, in aceasta perioada, decizii radicale. Unii dintre nativi iși vor gasi dragostea in curand. Horoscop 22 martie 2023 pentru Berbec Astazi aveți de luat decizii extrem de importante in ceea ce privește viața de familie.…

- Iata ce iți rezerva astrele pentru ziua de 12 martie 2023.Horoscop zilnic 12 martie. Zodia Berbec Este un moment bun sa tragi linie și sa vezi cum stai cu cheltuielile. Este un moment bun sa iți faci o noua strategie financiara, care sa te ajute sa faci mai multe economii. In urmatoarea perioada s-ar…

- Horoscop 9 martie 2023. Gemenii se scalda-n bani astazi, dupa o perioada in care au cam plans dupa ei. Li se returneaza datorii vechi, primesc o promovare considerabila sau un bonus neașteptat la munca. Oricum ar fi, situația financiara este wow pentru Gemeni! Horoscop 9 martie 2023 Berbec Zona dragostei…

- BerbecCumparaturi, calcule, cheltuieli, discutii pe seama bugetului familiei, planuri de investitii, dar si de economii. Pe de o parte, iti vin bani sau cadouri, iar pe de alta parte, cheltuiesti sau oferi tu la randul tau altora mici bucurii materiale. Urmeaza o lista de prioritati si evita sa cheltuiesti…

- BerbecUnii prieteni vor dori sa te intalneasca la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, este minunat, pentru ca poti afla subiecte interesante sau poti schimba pareri cu oameni de buna calitate. Insa, exista un risc, pe de alta parte, de a vorbi prea mult si de a gafa serios pe teme cunoscute…