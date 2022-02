Horoscop 6 februarie. Zodiile care se confruntă cu probleme în cuplu Luna traverseaza zodia Berbec și formeaza un aspect tensionat cu Mercur, context care ne poate face mai agitați și rabdarea in a-i asculta pe ceilalți nu va fi chiar punctul nostru forte. In plus, putem deschide subiecte care sa-i deranjeze pe cei din jur. De preferat ar fi sa evitam sa luam decizii importante. Horoscop […] The post Horoscop 6 februarie. Zodiile care se confrunta cu probleme in cuplu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

