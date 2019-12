Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in seara de Ajun de Sfantul Nicolae, copiii, dar și cei mari, iși pregatesc ghetuțele in așteptarea de cadouri. Tradiția spune ca pe 6 decembrie vine Moș Nicole cu daruri pentru cei cuminți sau cu nuiele pentru cei care au fost obraznici tot anul.

- Pe data de 6 decembrie 2019, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin și cel despre care s-a crezut mult timp ca este adevaratul Moș Craciun. Moș Nicolae, așa cum este el cunoscut in popor, este ocrotitorul copiilor, mai ales al celor nevoiași,…

- Moș Nicolae aduce, in acest weekend, bucurii pentru copii și cei dragi. Ghetuțele vor fi umplute cu cadouri, iar cei care nu au fost cuminți in acest an ar putea primi in dar nuielușe. Pe langa aceste obiceiuri, sunt unele mai puțin cunoscute la oraș. In unele regiuni, fetele se aduna in ajunul sarbatorii…

- Mos Nicolae il aduce pe Lino Golden la Casa de Cultura Bascov. Vineri, 6 decembrie, incepand cu ora 18.00, cu mic, cu mare, sunteti asteptati la spectacolul ”Mos Nicolae la Bascov”. Vor urca pe scena si vor face spectacol o multime de artisti bascoveni, Antonia Rizea, Alida Sandu, Bustani Maya si Anisia…

- 13000 de elevi vor primi curand rechizitele pentru ca primele loturi vor sosi la Inspectoratul Scolar Judetean Gorj in aceste zile. Desi firmele care au castigat licitatia nu au respectat prevederile contractuale, toti elevii gorjeni care provi...

- Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut miercuri, 25 septembrie, o intrevedere cu generalul Richard D. Clarke, comandantul Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale al SUA (US SOCOM), la sediul comandamentului.

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 26 septembrie. Zodiacul banilor anunța o zi cu multe oportunitați. In timp ce Peștii și Fecioarele par sa caștige pe toate planurile, alte zodii nu sunt la fel de norocoase.

- Tineti prietenii aproape si inlaturati gandurile negative, scrie observator.tv. Este o zi buna pentru distractie si pentru relaxare. Berbec Este o zi benefica pentru reglarea conturilor, pentru incheierea unor conflicte mai vechi sau pentru reaprinderea unei flacari in dragoste. Daca…