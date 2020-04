Stiri pe aceeasi tema

- Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit ce ne rezerva runele in saptamana 16-22 martie. Horoscopul runelor aduce protectie divina pentru o zodie de Pamant, dar si tensiuni in casa banilor. In ceea ce priveste planul amoros, nativii din zodia Balanta par sa aiba noroc cu carul in urmatoarea perioada.

- Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Berbec - veti primi vesti bune, o suma de bani importanta sau cadouri. Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Taur - saptamana viitoare sunt pe drumuri, asa ca daca isi iau un mic concediu e foarte bine venit. Deci, deconectati-va! Horoscop…

- Iata ce aduc runele pentru fiecare zodie in luna martie 2020: HOROSCOP MARTIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI Berbec - Protecție divina in toata luna martie. HOROSCOP MARTIE 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI Taur - Sa fie pregatit pentru schimbari majore pe tot parcursul lunii martie. Schimbari importante,…

- Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant. Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile…

- HOROSCOP RUNE BERBEC - Este in așteptarea unui adevar care il poate marca sau schimba viața. HOROSCOP RUNE TAUR - E pe o pojghița de gheața foarte subțire. Incercați sa nu-i deranjați pe ceilalți. HOROSCOP RUNE GEMENI - Intra intr-o saptamana de protecție totala din partea divinitații!…

- Ce iti rezerva horoscopul runelor in perioada urmatoare? Daca te-ai nascut in zodia Leu sau esti alt semn de foc, atunci trebuie sa stii ca vei avea parte de protectie divina. Lucrurile vor merge ca unse pentru tine, in special in dragoste si in plan profesional.

- HOROSCOP BERBEC. Poate sa gaseasca rezolvarea tuturor problemelor care il framanta angajand o tema de discuție cu cei din jur. HOROSCOP TAUR. E sfatuit sa se relaxeze și sa nu-și mai faca griji pentru persoanele dragi. HOROSCOP GEMENI. Sunt volatili, distractivi, placuți și primesc…