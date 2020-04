Horoscop 6-12 aprilie 2020. SuperLuna plina roz si Mercur ajunge in Berbec - vin vesti mai bune sau din contra? Vestea mare este ca avem SuperLuna plina roz in Balanta in aceasta saptamana, in zodia relatiilor. Sa lucram impreuna este cheia ori de cate ori apare Balanta in peisaj si aceasta saptamana va pune lumina pe aceasta nevoie, de a fi in echilibru si armonie in special in parteneriatele noastre oricare ar fi ele – personale, profesionale, romantice, de afaceri, politice. Venus este in Gemeni si e extrem de importanta pentru aceasta prima Luna plina a noului an astrologic pentru ca ne ajuta sa mentinem toate canalele de comunicare deschise. Sunt probleme? Un dialog fructuos este tot ce avem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 18 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 18 martie 2020 - Berbec:Poate fi o zi prea agitata, in care sa te consumi inutilpana la limite la care nu ajungi de obicei. Uzura nervoasa poate deveni unobicei prost, de care nu e ușor sa te eliberezi. Horoscop 18 martie…

- Venus intra in zodia Taur pe data de 5 martie 2020 și va tranzita acest semn zodiacal pana pe data de 3 aprilie 2020, amprentand cum nu se poate mai frumos toate zodiile. Venus este planeta iubirii, a armoniei și a frumuseții și este guvernatoarea zodiilor Taur și Balanța, prin urmare, atunci cand pașește…

- HOROSCOP MINERVA 18-23 februarie 2020. Berbec: Pentru Berbeci este momentul cel mai bun pentru gasirea unui loc de munca nou sau mai bun pentru o promovare. Ar trebui sa fie o saptamana liniștita, deoarece Lilith, intuiția, se aliniaza cu vindecatorul Chiron in semnul tau inca de luni și s-ar…

- HOROSCOP MINERVA FEBRUARIE 2020 Berbec. Jupiter in Capricorn și recenta eclipsa parțiala de Luna au marcat inceputul unui nou ciclu profesional profund. Ai fost intotdeauna ambițios insa acum, apar oportunitați uriașe pentru ca sa duci lucrurile la un alt nivel. HOROSCOP MINERVA FEBRUARIE…

- Berbec Nu ajungi la un acord cu partenerul de viața in ceea ce privește modul in care sa va petreceți ziua. Tu ai niște idei, dar el are planuri mai vechi de care nu ai știut. Taur Crezi ca ziua aceasta este destinata odihnei, dar supriza: nu va fi deloc așa! Familia iți paseaza…

- ”Cunoscand faptul ca, oamenii dezorientați, lipsiți de speranța, fara credința sunt mai predispuși catre «rele», dezinformatorul actioneaza folosind toate mijloacele pentru inlocuirea bunurilor sufletesti cu cele materiale. Pe fondul acestei situatii se inițiaza și alimenteaza vicii, precum trufia,…

- Toate planetele sistemului solar sunt in miscare directa, deci nu exista niciun astru care sa ne puna la teste karmice prin miscarea sa retrograda. Din contra, cand un astru e in miscare directa, beneficiem si noi si suntem in miscare spre viitor cu toate panzele sus si motoarele turate ! Dar…