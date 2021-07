Horoscop. 5 zodii care vor să fie singure, de fapt. Cine nu își caută partener Chiar daca cei mai mulți dintre oameni sufera atunci cand sunt singuri și iși doresc sa fie fie intr-o relație cu cineva, ducand dorul unei familii, iata care sunt cele trei zodii carora le place sa fie singure și nu cauta un partener de viața. Te numeri printre ei? Horoscop. 5 zodii care vor sa […] The post Horoscop. 5 zodii care vor sa fie singure, de fapt. Cine nu iși cauta partener appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 8 iulie 2021. Astrele anunța o zi cu tradari din partea unor persoane dragi pentru unii nativi și probleme în dragoste pentru câteva zodii. Horoscop 8 iulie 2021. Berbec Cei din zodia Berbec traiesc un conflict…

- BERBECAstazi sunteți dispuși sa cheltuiți bani pentru voi, familie sau pentru casa. Aveti grija sa nu faceti insa acest lucru pe fond emoțional.TAURSimtiti nevoia unei schimbari in viața voastra și puteti purta discuții pe aceasta tema.

- BERBECSe anunța o intalnire importanta pentru cariera. Persoana cu care ați putea face astazi cunoștința la locul de munca ar putea fi ulterior cheia promovarii in cadrul companiei.TAUR Este timpul perfect pentru o schimbare.

- HOROSCOP 21 iunie 2021. Astrele anunța o zi cu realizari pentru unele zodii, în timp ce alte semne zodiacale au parte de dezamagiri, în special în dragoste. Horoscop 21 iunie 2021. Berbec Berbecii au parte de o zi…

- BERBECAstazi va doriti sa faceti schimbari in viața personala. Fie sa intemeiați o familie, fie sa va construiți sau sa va reparati casa.TAUR Azi puteti intelege ce trebuie sa faceti pentru a obtine mai multe venituri.

- BERBECSe prevede o zi favorabila in plan personal. In viata de cuplu veti face un pas important si demult asteptat.TAURNu va lasati intimidati de responsabilitati, in special de cele de la locul de munca. Daca veti fi calmi, o sa reusiti sa impresionati persoana potrivita.

- Unele zodii trec mai ușor peste eșecurile din dragoste, dar altele pot fi absolut distruse de o desparțire. Cu greu iși revin și au nevoie de cațiva ani buni pentru a-și recapata increderea de sine și increderea intr-un partener.Racul, extrem de sensibil și orgoliosPuțina lume știe ca nativii Raci iși…

- Vești foarte bune pentru ziua de joi, 13 mai, pentru cea mai mare parte a nativilor din horoscop. In timp ce unii muncesc din rasputeri pentru succesul lor, alții sunt nevoiți sa munceasca mai puțin, insa rezultatele sunt la fel de spectaculoase. Horoscop 13 mai 2021 pentru fiecare zodie Berbec Daca…