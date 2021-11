Horoscop 5 noiembrie 2021 – Petreceți ceva mai mult timp cu familia sau cu prietenii BERBEC Uitați de iubirile vechi și concentrați-va asupra prezentului. Vei da mai mult decat ai, iar buzunarul tau va deveni cam gol. Nu sacrificați lucrurile importante pentru ambițiile din cariera. Posibila stare de rau din cauza epuizarii. TAUR Petreceți ceva mai mult timp cu familia sau cu prietenii dvs. astazi. Nu riscați sa […] The post Horoscop 5 noiembrie 2021 – Petreceți ceva mai mult timp cu familia sau cu prietenii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

