Horoscop Berbec. E mare vanzoleala in jurul tau si nu reusesti sa mentii dialogul pe un teren pasnic. Ceilalti isi calm pierd cumpatul si ridica tonul fara motiv si, cum ai si tu o limita a rabdarii, e normal sa sari la un moment dat cand simti ca nu mai suporti tensiunea. Ceva lipseste pentru a avea o discutie constructiva in care fiecare sa-si expuna punctul de vedere iar nevii pun stapanire pe fiecare incercare de a te face auzit sau inteles. Cand nu reusesti sa tii sub control energiile, furtuna e gata-gata sa rabufneasca. Ceilalti isi vor elibera nervii pe tine ca mai apoi sa te stresezi…