- BERBEC: Sunteti agitat si nerabdator. Aceste stari ar putea sa va creeze probleme in familie. Astrele va recomanda sa faceti ceva ce v-ar relaxa: o sedinta de masaj, o plimbare in parc sau sa meditati.

- Horoscop 13 februarie 2020. Dupa o saptamana grea, ziua de joi aduce Berbecilor și Varsatorilor o stare generala de oboseala, in timp ce Sagetatorii și Taurii au din nou probleme financiare. Citește horoscopul complet pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de 13 februarie 2020, conform...

- Sunt actori, cantareți, sportivi și iși incanta fanii cu fiecare apariție a lor. Ii vedem pe marile ecrane, in arenele sportive, la talk show-uri și in ziare. Persoanele nascute in luna februarie sunt fie Varsatori fie Pești. Varsatorii sunt persoane independente, inteligente și oneste, pe cand Peștii…

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…

- O noua saptamana incepe și se pare ca astrele se cam țin de șotii, caci unii nativi se vor confrunta cu situații dificile, cu vești proaste sau probleme de sanatate. Ce anunța horoscopul zilei de luni, 20 ianuarie 2020?

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de luni, 23 decembrie 2019. Balanțele au suficienți bani pentru tot ce le poftește inima in aceasta perioada, iar Varsatorii și Peștii ar putea isca conflicte, inainte de sarbatori.

- Horoscop 8 decembrie 2019. Leii trebuie sa inceapa sa renunțe la prejudecați. in timp ce Peștii fac eforturi mari pentru a-și apara imaginea. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 8 decembrie 2019 - BerbecEste o zi care te invita sa fii generos in sentimente, elegant in exprimare și grațios…