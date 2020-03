HOROSCOP 5 MARTIE 2020. Zi de aur pentru o zodie, dă lovitura la Loto Horoscop Berbec Pentru Berbeci se anunța o zi dificila, așa ca sfatul astrologilor pentru acești nativi este fie corecți, mai ales in relațiile profesionale, dar și mai ințelegatori. Spre seara, atmosfera se va mai relaxa, astfel nativii vor participa la un eveniment monden sau la un spectacol. Horoscop Taur Horoscop Taur Taurii vor avea parte de o zi relaxanta in care nu se vor ivi foarte multe sarcini de rezolvat la orizont. In schimb, e posibil ca un prieten sa aiba nevoie de ajutorul acestora. Sfatul astrologilor pentru Tauri este sa fie altruiști pentru ca roata s-ar putea intoarce oricand. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Citește horoscopul lunii martie 2020 și afla daca vei avea succes in cariera, cum vei sta cu sanatatea, cu banii, dar și in dragoste. Zodia Berbec Luna martie vine cu energii complexe, care vor diferenția tendințele primei jumatați de perioada fața de a doua. Primele doua saptamani sunt asociate cu…

- Ce te enerveaza in funcție de zodie: Taurii sunt foarte deranjați de dezordinea creata de ceilalți Motivul sau motivele pentru care te enervezi difera de la un individ la altul. Din fericire, aceste lucruri ne fac diferiți unii de ceilalți.Iata care sunt lucrurile pe care ii enerveaza…

- Sfarsitul de saptamana aduce numai vesti bune. Starea de bine este la ea acasa, iar lucrurile merg in directia potrivita. Totusi, astrele ne ofera cateva sfaturi pentru ziua de 24 ianuarie. Taurii merita o pauza dupa toata munca depusa, Gemenii vor fi plini de energie, iar Capricornii trebuie sa fie…

- Taur In ciuda aparentelor, nativii din zodia Taur sunt foarte sensibili. De aceea, le este foarte greu sa ia initiativa si sa spuna "adio" partenerului de viata. De regula, chiar daca in relatia lor lucrurile nu mai stau bine de ceva vreme, sunt in stare sa accepte si sa treaca peste numeroase dispute.…

- Berbec Berbecii sunt pregatiti sa isi schimbe complet viata, scrie observator.tv. Schimbati serviciul in cazul in care nu va mai simtiti apreciati pentru talentul si devotamentul de care dati dovada in cadrul companiei. S-ar putea sa primiti o oferta destul de interesanta de a lucra intr-un…

- Berbec Sectorul financiar va beneficia de cateva surprize in anul ce sta sa inceapa. Surprizele vor fi de bine, stați fara grija. Fie veți reuși sa va deschideți o afacere, fie investițiile pe care le-ați facut vor da roade acum sau veți reuși sa puneți bani la pușculița, din punct…

- HOROSCOP 2020 Leu Dupa ce au trecut printr-o perioada grea, agitata, dificila, dupa foarte multe ore de stres și dupa multe ore dedicate sectorului profesional, ei bine, acum a sosit și momentul lor. Pentru nativii zodiei leu, anul 2020 va fi anul lor. Le va merge extrem de bine pe…