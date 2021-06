Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 2 iunie 2021. Astazi este despre munca si a rezolva problemele de la serviciu. Intuitia se ridica la cote inalte, asa ca ar trebui sa o urmam daca avem de luat decizii, scrie SHOK.md.

- Horoscop 24 mai 2021. Mai este foarte putin pana la Luna Plina, asa ca ar trebui sa profitam azi si maine sa evoluam cat mai multe pe orice plan pentru a nu avea surprize cel mai probabil neplacute, scrie SHOK.md

- Vești foarte bune pentru ziua de joi, 13 mai, pentru cea mai mare parte a nativilor din horoscop. In timp ce unii muncesc din rasputeri pentru succesul lor, alții sunt nevoiți sa munceasca mai puțin, insa rezultatele sunt la fel de spectaculoase. Horoscop 13 mai 2021 pentru fiecare zodie Berbec Daca…

- Horoscop 29 aprilie 2021. Soarele in Taur ne influenteaza sa fim mai rationali si sa privim realitatea dintr-o perspectiva mult mai practica. S-ar putea ca nu toate sa meaga in direcția pe care ne-o dorim, mai ales pe plan sentimental, dar este in puterea noastra sa luam cele mai bune decizii, scrie…

- Vești bune pentru mii de romani! Guvernul vine in ajutorul tuturor celor care nu pot beneficia de o serie de facilitați ce țin de starea de sanatate, in Romania. Acest tip de beneficiu vine intr-un context extrem de dur pentru unii dintre romani care au fost afectați de criza economica izbucnita…

- Horoscop 30 martie 2021. Este o zi tensionata, la locul de munca, pentru unii nativi și nici la capitolul relații, lucrurile nu sunt tocmai roz. Ține doar de noi sa ieșim dina cest impas și sa ne recaștigam calmul și controlul, scrie observatornews.ro.

- Multe dintre zodii vor avea parte de experiențe noi, care le vor deschide orizonturile. Altele insa vor avea ceva probleme la locul de munca. Trebuie sa știți ca numerele norocoase sunt 5,13,23,43,45, iar culorile norocoase sunt roșu și mov, scrie impact.ro .

- Horoscop 19 martie 2021. Unii nativi ai zodiacului vor avea surprize pe plan sentimental, iar alții isi vor face planuri pentru o escapada in weekend. Fie ca e vorba de o vizita la muzeu sau chiar o excursie, scrie observatornews.ro.