Horoscop 5 august 2020 – Vei culege roadele unei investiţii BERBEC Esti afectat de un eveniment neasteptat petrecut cu putin timp in urma, care ti-a cam schimbat planurile de viitor, dar nu este nevoie sa faci o drama din acest lucru, pentru ca toate se vor rezolva favorabil spre finalul zilei. TAUR Este momentul ideal pentru a te gandi la ceea ce vei face […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Proiecte noi se arata la orizont pentru nativii din zodia Berbec. Veniturile tale vor crește destul de mult in urmatoarea perioada, iar asta o sa te linișteasca. Te poți bucura din plin de aceasta luna de vara. Taur Norocul este de partea ta in aceasta luna. Banii vor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca Guvernul a adoptat o hotarare care aproba nota de fundamentare a proiectului „Viziune 2020”, prin care vor fi cumparate echipamente pentru echipajele...

- Primarul Cristi Misaila acuza lipsa de interes a firmelor de proiectare care au caștigat licitații in Focșani. Edilul a aratat ca sunt probleme in special cu firmele din alte orașe, care prefera sa faca proiectele in birou și atunci apar diferențe intre documente și realitate cand incep lucrarile efective.…

- BERBEC: Sunteti stresat in aceasta perioada, iar unele persoane ar putea profita de aceasta situatie pentru a va face rau. De aceea fiti atenti la cei de alaturi. TAUR: Daca ati avut un conflict cu cineva, este foarte important sa fiti sinceri si sa va cereti scuze.

- In Buzias se va ridica o noua baza sportiva, cuprinzand doua terenuri, dintre care unul de fotbal omologat de UEFA si FRF. Investitia este in valoare de 8,15 milioane de lei, banii venind de la Compania Nationala de Investitii. In timp ce la Timisoara, primarul Nicolae Robiu tot “construieste” zeci…

- FC Dinamo a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca firma spaniola care dorea sa cumpere pachetul majoritar al gruparii din Stefan cel Mare nu ar pus la dispozitia vanzatorului nici o dovada concreta cu privire la situatia sa financiara si nu a dezvaluit beneficiarul real al...

- Serviciul de Ambulanta Judetean Alba achiziționeaza piese și accesorii in valoare totala de pana la 4,77 milioane de lei, pentru repararea in atelierul propriu, in urmatorii doi ani, a ambulantelor marca Mercedes-Benz, Volkswagen, Fiat, Citroen, Ford, Renault precum și a autovehiculelor din parcul tehnic-administrativ,…

- Guvernul a alocat bani pentru modernizarea drumurilor comunale si pentru bisericile din judetul Gorj. Prin hotarare de guvern primariile din judet au primit peste 30 de miliarde de lei vechi. Cea mai mare investitie va fi in comuna Samarinesti, unde...