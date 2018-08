HOROSCOP 5 AUGUST 2018: Nu vâsli împotriva curentului HOROSCOP BERBEC Viitorul ti se prezinta acum intr-o lumina noua, de parca ti s-au largit orizonturile, mintea ti s-a luminat, inima ti s-a umplut de optimism, si datorita acestor resurse minunate la care ai acces, vezi lucrurile cu totul diferit. Esti entuziasmat de ceea ce se prefigureaza in fata ochilor si vrei sa faci pasi mari spre scopul ales. Uneori e bine sa accepti principii noi de viata, solutii originale, idei creative, diferite decat toate cele pe care te-ai bazat inainte, pentru ca o noua viziune te poate propulsa spre teluri mult mai interesante. Accepta noutatea din mers si pune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

