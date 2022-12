Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Astazi este o zi grozava pentru munca, afaceri sau pentru negocierea chestiunilor financiare - vei acționa cu prudența și in cele din urma vei obține ceea ce iți dorești.TAUR Va fi o zi grozava pentru tine - intuiția ta va fi puternica și vei lua deciziile corecte fara sa te gandești prea mult…

- BerbecEste nevoie sa te ocupi de casa si familie, deoarece sunt multe tensiuni, discutii aprinse cu membrii familiei si cu neamurile. Poti manifesta tendinta de a te refugia in activitatile profesionale si a lasa cumva de izbeliste ceea ce se petrece in mediul familial. Bine ar fi sa ti asumi responsabilitatile…

- In ansamblul astral se intrevad oportunitați aparte destinate unor nativi. In același timp, alte zodii primesc avertizari legate de ceea ce ar urma in viețile lor. Vezi in cadrul Horoscop 15 Noiembrie in care sfera te incadrezi. Horoscop 15 Noiembrie BERBEC Treci prin aceasta zi cu dificultate pentru…

- Astrologii au vesti bune si intrevad surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului in ziua de 5 noiembrie 2022. Ce zodii vor fi favorizate de astre? Doua zodii sunt cu adevarat norocoase in ceea ce privește deciziile din viața personala, și profesionala!BerbecNativii zodiei Berbec au parte doar…

- Berbec Astazi esti preocupat de chestiunile financiare comune cu partenerul de viata, de afaceri sau colaboratorii. Se pare ca esti destul de ingrijorat vizavi de munca si implicatiile ei, mai ales de banii pe care i obtii deocamdata din activitatea profesionala pe care o desfasori. De aceea, chibzuirea…

- Astrologii au vesti bune si intrevad surprize frumoase in plan emotional pentru unii nativi ai zodiacului, pentru ziua de 22 octombrie 2022. Afla care vor fi nativii din zodiac care vor avea parte de o zi de sambata presarata cu noroc.Horoscop 22 octombrie 2022 BerbecBerbecii ar trebui sa aiba grija…

- Horoscop octombrie 2022. Cele mai ghinioniste zodii ale lunii. Trei zodii intampina dificultați in luna octombrie 2022. Lucrurile se vor rezolva insa pentru fiecare in parte, in ultima saptamana din luna. Primul pe lista este Taurul. Pe masura ce soarele din Balanța trece prin cea de-a șasea casa, cea…

- BerbecO luna foarte importanta in plan partenerial. Ca este vorba despre partenerul de viata sau de paretenerii de afaceri colaboratorii, asta depinde de situatia in care te afli si de prioritatile pe care le ai acum. Schimbarile bat la usa, fie ca vrei, fie ca nu. Este bine sa ti deschizi sufletul…