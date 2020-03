Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 3 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 3 martie 2020 - Berbec:Ai in fața o zi in care viteza poate strica multe, de ladispoziția ta pana la bunele relații cu superiorii sau cu cei mai in varsta dinfamilie. Horoscop 3 martie 2020 - Taur: Este de ajuns sa fii protector…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 22 – 28 februarie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Horoscop 15 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 15 februarie 2020 - Berbec:S-ar putea sa te surprinda și pe tine intensitatea unorimpulsuri de moment care te indeamna sa te impui in fața celor din familie saua altor apropiați. Horoscop 15 februarie - Taur: Chiar daca…

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 01 – 07 februarie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Horoscop 15 ianuarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 15 ianuarie 2020 - Berbec:Este posibil ca problemele de ieri sa ajunga sa se manifesteinclusiv prin mici dereglari ale starii de sanatate. Ar fi bine sa te ocupi maimult de tine și sa ii lași in pace pe ceilalți. Horoscop…

- Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 8 ianuarie 2020 spune…

- Horoscop 8 ianurie. Sfatele ii sfatuiesc pe nativii zodiei Berbec sa fie atenți la starea lor de sanatate miercuri, in timp ce Scopionii ar trebui sa evite calatoriile. Citește horoscopul complet al zilei de 8 ianuarie 2020, conform...

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 04 – 10 ianuarie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…