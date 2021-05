Horoscop 4 mai 2021 – S-ar putea ivi ocazia sa începeți un proiect nou BERBEC Sunteti indispus si nevoia sa faceti o pauza. Este o zi buna pentru introspectie si pentru a analiza ce ati putea indrepta in relatiile cu cei apropiati. Aveti nevoie de momente de solitudine si meditatie, dar nu va izolati total de cei din jur. Problemele care va preocupa nu sunt chiar atat de grave […] The post Horoscop 4 mai 2021 - S-ar putea ivi ocazia sa incepeți un proiect nou first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 21 aprilie 2021. Raspunsul este „da”. Ceea ce urmeaza de acum inainte este sa acționezi conform planului pe care il deja facut. E nevoie de implicare și rabdare, potrivit horoscop 21 Aprilie 2021.Horoscop 21 aprilie 2021 BERBECTe-ai tot framantat in ultima vreme pentru a putea gasi un…

- Horoscop 16 aprilie 2021. Azi multe dintre zodii ar trebui sa nu riște azi. Nu este o zi potrivita pentru încercat lucruri noi, intuiția nu este cea mai buna azi, fapt pentru care trebuie sa va limitați la rutina de fiecare zi. Totuși, unele zodii vor avea…

- Artista Carmen Radulescu are 57 de ani, iar in timpul pandemiei a luato decizie radicala, atat pe plan personal, cat și profesional. Cantareața de muzica ușoara s-a desparțit de iubitul ei și a intrat la Facultatea de Teatru. „Cand eram eleva in clasa a 9-a, luasem Steaua fara nume, eram la Scoala Populara…

- BERBEC Incepeți ziua obosit și nervos, motiv pentru care nu este exclus sa aveți probleme la serviciu și cu partenerul de viața. Nu va lasați copleșit de un insucces in afaceri, chiar daca paguba nu este deloc neglijabila. Pastrați-va calmul! TAUR Sunteți predispus la probleme de sanatate din cauza…

- BERBEC Incepeti ziua obosit si nervos, motiv pentru care nu este exclus sa aveti probleme la serviciu si cu partenerul de viata. Nu va lasati coplesit de un insucces in afaceri, chiar daca paguba nu este deloc neglijabila. Pastrati-va calmul si nu va certati cu partenerul de viata! TAUR S-ar putea…

- Andra a fost extrem de impresionata de confesiunea facuta de Mihai Budeanu despre perioada in care s-a luptat cu COVID-19. Cantarețul a povestit ca a resimțit totul ca pe o cumpana foarte grea, iar in timp ce se afla in spital ii era teama ca nu va mai putea canta din nou. Marturisirile emoționante…

- Horoscop 22 februarie 22 februarie 2021. Ce zodie a avea un nou proiect și cum se anunța prima zi din saptamana pentru fiecare zodie. Astrologii dau verdictul! Horoscop 22 februarie 2021 pentru fiecare zodie in parte Berbec Pentru Berbeci, exista oameni și oameni, unii dintre ei asumandu-și anumite…

- Horoscop 8 februarie 2021. Astrele îți aduc cele mai bune vești în aceasta zi. Mai multe zodii traiesc sentimente profunde. Berbec Zodia Berbec. Începeți saptamâna cu vești bune și cu bateriile încarcate. Munca…