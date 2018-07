Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul din 26 iunie va recomanda sa fiți atenți la relațiile cu cei din jur. Cuadratura Luna-Neptun confera un plus de energie fizica și stimuleaza relațiile afective. O zodie este rasplatita pentru rezultatele excepționale de pana acum și pentru munca depusa: marire de salariu, oferte noi de joburi.

- Horoscopul din 26 iunie va recomanda sa fiți atenți la relațiile cu cei din jur. Cuadratura Luna-Neptun confera un plus de energie fizica și stimuleaza relațiile afective. O zodie este rasplatita pentru rezultatele excepționale de pana acum și pentru munca depusa: marire de salariu, oferte noi de joburi.

- Soferii Uber care utilizeaza vehicule electrice ar putea primi o marire de salariu in cadrul unui proiect pilot lansat de companie in aceasta saptamana, pentru a-i convinge sa renunte la vehiculele cu carburanti fosili in favoarea unor modele nepoluante, relateaza portalul The Verge, conform news.ro.Compania…

- Horoscopul din 10 iunie va recomanda sa va relaxați in compania celor dagi si sa nu uitati de hobby-uri. Urmeaza o perioada de schimbari pe plan financiar și relațonal. Ziua debuteaza ca un avertisment pentru o zodie! Viața i se va schimba in bine de saptamana viitoare.

- HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Esti pus in fata unui adevar dureros care te dezarmeaza total… Nu se mai poate face nimic si, chiar daca nu iti convine deloc situatia in sine, trebuie sa o accepti ca pe un sacrificiu. Este o renuntare categorica, de parca ti-ai lua…

- HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Deciziile pe care le iei acum isi vor arata efectele curand mai ales asupra corpului tau fizic. Poate renunti la un aliment care nu-ti face bine, iar alegerea facuta se va dovedi a fi foarte inteleapta. Poate te apuci de o cura de…