HOROSCOP 4 iulie 2018. O zodie câştigă o importantă sumă de bani. Previziunile zilei de miercuri HOROSCOP BERBEC Nu lua lucrurile atat de in serios, pentru ca nimic nu merita tratat cu atata strictete. Poate treci printr-o situatie in care e nevoie de rigoare, de lege, de ordine precise, dar nu esti in cea mai buna stare pentru a le respecta intocmai. Tu te joci, tu privesti mai detasat si superficial situatia, pentru ca nu esti aici la farmacie, ca sa umbli cu date atat de exacte. Te mai poti si abate, la o adica, de la norme, mai poti merge si pe cai ocolitoare, nu neaparat pe una singura, obligatorie, ca atare nu fi atat de strict. Ofera-ti libertatea de care ai nevoie, pentru ca tu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

