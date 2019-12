Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 se anunta plin de evenimente majore pe plan astral, astfel ca pentru unele zodii vor aparea noutati pe plan personal, precum o nunta sau nasterea unui copil, in timp ce pentru altele cariera primeaza.

- HOROSCOP BERBEC - sa se automobilizeze ca sa știe cine e seful acasa, la serviciu și in societate. Sa nu mai stea in expectativa. HOROSCOP TAUR - va avea o saptamana mai grea, in care trebuie sa demonstreze ca sunt capabili. HOROSCOP GEMENI - au in jurul lor o aura de mister. Nu deranjați…

- HOROSCOP 11 noiembrie - 17 noiembrie 2019. Daniela Simulescu, astrologul DCNews, a prezentat previziunile astrale pentru fiecare zodie in parte. Iata ce zodie va lua o decizie importanta, in aceasta saptamana.

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 22 octombrie octombrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a dezvaluit ce ne-au pregatit astrele pentru saptamana 21-27 octombrie 2019, in funcție de zodie! Ne așteapta riscuri de accidente, discuții in cuplu, certuri și situații neașteptate!

- Horoscop 21 - 27 octombrie 2019. Sfarșitul lunii octombrie vine cu o mare incarcatura emoționala, pentru nativii unei zodii. Vor avea tendința sa se panicheze. De fapt, rezolvarea problemelor este ușor de gasit.

- BERBECAstazi, trebuie sa aveti incredere in propriile forțe. Nu va fi o zi ușoara, așa ca fiti pregatit sa va bazați, in primul rand, pe voi inșiva.TAURNu aveți probleme din punct de vedere financiar.

- O zodie „s-a vaitat de un an și jumatate ca la ea nu vine cea mai puternica lume. Primiți toate beneficiile de pe lume, pentru ca meritați!", a spus Mihai Voropchievici despre Taur. Citeste si Horoscop Mihai Voropchievici 9-15 septembrie. De luni, incep problemele, karma nu mai e calduroasa.…