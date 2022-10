Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop octombrie 2022. Cele mai ghinioniste zodii ale lunii. Trei zodii intampina dificultați in luna octombrie 2022. Lucrurile se vor rezolva insa pentru fiecare in parte, in ultima saptamana din luna. Primul pe lista este Taurul. Pe masura ce soarele din Balanța trece prin cea de-a șasea casa, cea…

- Horoscop zilnic 4 octombrie. Luna se muta in zodia Varsator. Vva forma aspecte pozitive cu planetele din Berbec și Balanța. Azi ne putem bucura de voioșie, istețime, originalitate. Vom simți o nevoie mai mare de schimbare in viața noastra. Suntem atrași de lucruri inedite și de persoane nonconformiste.…

- BERBEC Astazi ar trebui sa te protejezi impotriva certurilor publice sau a izbucnirilor pe care le-ai putea regreta ulterior. O sa aveți cateva conversații care va vor aduce impulsul care va lipsește. Veți avea la dispoziție posibilitați promoționale, favorabile pe termen lung. TAUR Daca nu puteți calatori,…

- BerbecSunt momente excelente pentru amenajarea casei, gradinii si pentru reuniuni de familie. Chiar ai avea sanse sa planuiesti o afacere impreuna cu membrii familiei, afacere din care ar avea multa lume de castigat. Motorul activitatilor comune cu rudele esti numai tu, asa incat orienteaza ti eforturile…

- BerbecIn zilele acestui weekend, cel mai bine te ai simti departe de forfota cotidiana, meditand la cele sfinte. Este posibil sa te simti vulnerabil, fara chef sau nelinistit. De fapt sunt momente bune pentru odihna, relaxare si pentru a ti reevalua planurile si relatiile cu ceilalti. Cineva drag, din…

- BERBEC Trebuie sa lași ideile noi sa intre in viața ta sau in moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. Daca va schimbați mentalitatea și nu credeți ca știți totul, puteți lua decizii foarte interesante. TAUR Tot ceea ce propuneți astazi nu va fi atat de complicat…

- HOROSCOP 22-28 august: Luna noua in Fecioara, energiile astrale se vor schimba. Care sunt cele mai prețioase zile Intram de Marți in zodia Fecioarei și energiile astrale se vor schimba. Mercur va intra și el in zodia Balanței dupa 26 August. Iar Luna noua va aduce schimbari și ea! Cele mai prețioase…

- Berbec Conjunctia Luna Pluto in Capricorn, in zona carierei, te invita sa te comporti si sa iei decizii la inaltimea functiei si statutului tau. Insa, chiar daca ai scopuri bine stabilite, mai ales in ce priveste castigurile materiale, incearca sa nu ti incalci principiile, sa fii impecabil in tot ce…