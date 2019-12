Stiri pe aceeasi tema

- Relația lui Irinel Columbeanu cu Oana Cojocaru este una mult mai apropiata, de cand cei doi s-au impacat. Pentru a face acest lucru oficial, aceștia au participat la un eveniment și și-au facut apariția in public. Ei au dorit sa le arate tuturor cat de mult se iubesc, in prezent, iar cei prezenți au…

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin potirvit Agerpres. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final.Gazdele…

- Keanu Reeves și-a facut apariția pe covorul roșu alaturi de iubita sa. Cea care i-a furat inima se numește Alexandra Grant. Aceasta a reușit sa-i intre in grații actorului care și-a promis ca niciodata sa nu-și mai faca vreo relație, dupa decesul femeii care urma sa-i aducaun copil pe lume. Cum arata…

- Targul de Sfinții Mihail și Gavril, ultimul targ de toamna din acest an, va așteapta in perioada 7 -10 noiembrie in zona de agrement a Lacului Noua din Brașov. Inainte de a intra in perioada de cumpatare impusa de Postul Craciunului, va puteți bucura de preparate din lapte și carne, gemuri, siropuri,…

- BERBECVor aparea unele neintelegeri la locul de munca, dar nu trebuie sa va indispuneti. Implicati-va in actiuni de caritate, ca alternativa la ceea ce se petrece la serviciu. TAURSuccesul unui coleg de munca va face invidios.

- Pentagonul a acordat Microsoft un contract de 10 miliarde de dolari companiei Microsoft, in urma unui proces de licitație in care compania Amazon a fost considerata favorita, relateaza BBC.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta…

- Lili Sandu este una dintre cele mai simpatice si iubite vedete autohtone. Cantareata se declara multumita pe toate planurile, atat pe cel profesional, cat si pe cel sentimental. Pe langa anuntul casatoriei ce va avea loc anul viitor, actrita le-a mai pregatit o surpriza fanilor. Unde se va muta aceasta…

- Saptamana viitoarea vremea se va mentine neasteptat de calda, se arata in prognoza meteo citata de RTV.net. Duminica cerul va fi mai mult senin si numai pe arii restranse pe vai si in depresiuni, spre dimineata va fi ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat.PROGNOZA METEO DUMINICAIN TARAIn…