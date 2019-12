Stiri pe aceeasi tema

- BERBECAstazi va veti remarca si veti primi complimente. Ar fi bine sa aveti mai multa incredere in dumneavoastra si veti reusi sa va indepliniți orice dorinta. TAUR Daca va simtiti rau, mergeti la medic. Administrarea antibioticelor nu trateaza raceala.

- Anul 2020 va aduce vesti excelente pentru unele dintre zodii, intrucat vor avea parte de schimbrai drastice, atat in plan amoros, cat si in plan profesional. Va fi, insa, anul lor, motiv pentru care totul le va merge ca pe roate.

- Cu siguranta au existat momente in viata in care am simtit ca soarta este nedreapta cu noi, ca meritam sa primim mai mult si ca banii pe care ii avem nu sunt de ajuns. Fiecare actiune are motivele ei, nimic nu este intamplator in viata si nici o datorie nu va ramane neachitata. De aceea, astrele…

- Pesti Pentru pesti, anul 2020 va fi anul lor, din toate punctele de vedere. Indiferent de lucrul pe care vor sa il faca si indiferent de ceea ce au in minte, isi vor putea materializa foarte usor dorintele. Anul 2019 a fost unul foarte greu, dar si extrem de solicitant pentru ei si,…

- In acest sfarșit de saptamana, situația nu va sta prea roz pentru majoritetea nativilor. Aceștia vor trece prin perioade destul de dificile. Printre cei mai ghinioniști se numara Bivolii și Șerpii.

- HOROSCOP Mihai Voropchievici noiembrie 2019: Daca berbecii iși consolideaza poziția sociala, taurii primesc vești bune profesionale, iar gemenii afla un adevar important.Racii comunica mult, leii vor sa schimbe totul, fecioarele cauta protecția divina. Scorpionii rezolva probleme de familie, sagetatorii…

- Horoscop noiembrie 2019 Taur - Cei nascuți in Taur reușesc, in luna noiembrie, sa aiba succes pe plan financiar datorita motivației lor. Spiritul de bun organizator va face ca lucrurile sa se miște foarte bine pe plan financiar. Așadar, succese și bani dupa jumatatea lunii noiembrie. Horoscop…

- HOROSCOP BERBEC - Berbecii sunt vizați direct de semnul eficienței. Sapamana debuteaza pentru ei cu promisiunea unor rezultate importante.In zilele de marți și miercuri iau decizii vitale prin care se impun ca autoritate, avand scopuri clare, atat financiar cat și managerial. HOROSCOP TAUR - Taurii…