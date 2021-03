Horoscop 30 martie 2021 – Relațiile cu prietenii ar trebui să decurgă foarte bine BERBEC Incepeti ziua obosit si nervos, motiv pentru care nu este exclus sa aveti probleme la serviciu si cu partenerul de viata. Nu va lasati coplesit de un insucces in afaceri, chiar daca paguba nu este deloc neglijabila. Pastrati-va calmul si nu va certati cu partenerul de viata! TAUR S-ar putea ca partenerul de […] The post Horoscop 30 martie 2021 - Relațiile cu prietenii ar trebui sa decurga foarte bine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astrele ne transmit ca semnele zodiacale nu trebuie sa acționeze din instinct, ci trebuie sa analizeze la rece toate evenimentele și întâmplarile din viața lor. Aceștia trebuie sa fie extrem de atenți la viața sentimentala. Unii pun capat unor relații, în timp ce alții…

- BERBEC: Investiti in realizarea ideilor pe care le aveti indiferent de opinia celor din jur. Sunt proiecte de la care veti avea avea mult de castigat. TAUR: Relatiile cu unele persoane ar putea lua o turnura neasteptata.

- Avocatul clujean Ciprian Paun a fost la un pas sa iși piarda viața ieri, la Colibița. Acesta și-a scos fiul dintr-un parau inghețat, insa a ramas prins sub un zapor de gheața. Prietenii l-au scos din apa, iar un medic care se afla in gașca sa i-a salvat viața cu manevrele de resuscitare. Nefericitul…

- Horoscop 21 februarie 2021. Afla ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de duminica 21 februarie, 2021. Zodia Berbec previziune astre Cei din zodia Berbec vor primi sfaturi prețioase de la o persoana draga. O datorie îi lasa pe berbeci cu un gol în cont, dar…

- BerbecO zi excelenta, din toate punctele de vedere. La munca, ai parte de liniște, iar spre seara te vei relaxa alaturi de persoana iubita.TaurEști rasfațat de toata lumea. Partenerul iți face o surpriza, iar la munca ești tratat ca un rege. E drept ca pe merit!GemeniUn coleg apropiat trece printr-o…

- Horoscop 5 februarie 2021. Ce se întâmpla cu zodiile astazi, 5 februarie, 2021. Afla cum va fi ziua ta în funcție de zodia în care ești nascut. Berbec Treci printr-o perioada dificila și ești dezamagit. Cineva ți-a tradat încrederea și lucrurile…

- Horoscop. Zodiacul fericirii pentru 2021. Anul care recent s-a încheiat a fost o adevarata provocare pentru noi toți, iar 2021 se anunța mult mai interesant Berbec Iulie este luna ta norocoasa în 2021. O sa ai parte de…

- Horoscop duminica, 24 ianuarie. Afla ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie in parte, in a doua zi de weekend. Balanțele trebuie sa fie mai atente ca oricand la partenerul de viața, daca nu vor sa sufere in viitor. Astrologii au dezvaluit care sunt culorile norocoase ale zilei – auriu, bej și portocaliu.…