Horoscop 30 MARTIE 2020. Marte intra azi in Varsator! Toti pentru unul si unul pentru toti! Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 30 MARTIE 2020. Marte in Varsator inseamna o energie total noua pentru actiunile noastre. Varsatorul este zodia cu cea mai mare constiinta spre comunitate si impreuna cu Saturn aflat tot aici ne va face sa realizam ce mica este lumea in care traim si cum fiecare in parte are propria sa contributie. Esti si tu pregatit? Esti si tu pregatit? Marte si Saturn vor crea o atmosfera restrictiva dar Luna este in Gemeni si va relaxa atmosfera cu o gluma sau doua. Este bine, energia generala se schimba. Din Capricorn in Varsator inseamna mutarea dintr-o parte in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

