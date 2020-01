Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 ani din comuna bistriteana Runcu Salvei a fost gasit decedat, duminica dimineata, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, acesta fiind plecat de acasa inca din cursul serii de sambata, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean…

- O femeie in varsta de 61 de ani, din comuna Nicolae Titulescu, județul Olt, a suferit sambata arsuri la fața și la maini dupa ce i-a explodat butelia de la aragaz, in casa, potrivit Mediafax.Pompierii au intervenit, sambata dupa amiaza, in comuna Nicolae Titulescu, la o explozie care nu a…

- SCAPAM DE O TAXA… Primul pas pentru ieftinirea carburantilor a fost facut: proiectul de eliminare a supraaccizei la motorina si benzina a fost avizat pozitiv in Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor. Deputatii din Comisia de buget au aprobat, marti, in unanimitate, eliminarea supraaccizei…

- Grupul de succes The Pussycat Dolls se reuneste, la noua ani de la destramare, a confirmat cantareata Nicole Scherzinger, citata joi de Press Association. Trupa pop americana The Pussycat Dolls, care s-a afirmat la nivel mondial cu hituri precum ''Don't Cha'', "Buttons"…

- Veste mare in lumea fotbalului romanesc! Mirel Radoi (38 de ani) si-a dat acordul pentru a prelua prima reprezentativa. Astfel, marti, in cadrul Comitetului Executiv al FRF, presedintele federatiei, Razvan Burleanu, va supune la vot numirea finului lui Gigi Becali in functia de selectioner.

- Veste bomba in showbizul romanesc. La doar o luna de la nunta, Teodora Becali, fiica latifundiarului din Pipera, este insarcinata, iar familia urmeaza sa se mareasca in doar cateva luni.

- ROMANIA SUEDIA.Antrenamentul a fost unul de acomodare pentru cei care au evoluat mai mult in weekend si mai intens pentru ceilalti. Au fost exersate mobilitatea jucatorilor si jocul de pase, dar si, cel mai important, faza de finalizare. ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunt de ultima ora: ROMANIA…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,98%, dupa potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,99%. Miercuri, indicele a scazut la 2,98%. Totodata,…