Stiri pe aceeasi tema

- Incredere este foarte greu de caștigat și nici dupa o viața nu poți spune ca ai ajuns sa cunoști o persoana in totalitate. Astrele ne dezvaluie care sunt cele mai false zodii și in care nu poți avea incredere niciodata pentru ca se schimba dupa cum bate vantul. Acum zambesc, iar in…

- In timp ce Uranus este despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Fiind in aceeasi zi cu Luna noua in Taur, este evident ca traim startul unui nou ciclu,…

- RacPovestea de dragoste pe care ai inceput-o la finalul anului trecut s-a terminat brusc in primavara asta. Fie ca te-a parasit el, fara explicații sau ați luat impreuna decizia de a merge pe drumuri separate, ia-ți gandul de la acea relație. Probabil suna dur și radical, dar in cateva luni…

- Luna noua din Berbec de astazi este speciala din noua motive : mai intai, este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, apoi, are loc o data cu revenirea lui Mercur in miscare directa, dat fiind ca de 3 saptamani a fost retrograd in Berbec. Totul despre Luna noua in Berbec de…

- BerbecNativul acesta nu are prea multa rabdare in viata, e incapatanat si autosuficient. Toate acestea il fac greu de acceptat intr-un cuplu. Nu stie sa lase de la el intr-un conflict, reactioneaza cu agresivitate si cine spera ca se va schimba in timp se insala. In plus, e si destul de…

- Gemeni Daca la inceputul anului aveai toate motivele sa fii trista si sa suferi de depresie, afla ca fericirea iti bate la usa, asa ca trebuie sa ii deschizi. O persoana minunata va aparea in viata ta, exact ca o raza de soare, care te va lumina si iti va readuce zambetul pe buze. In plus, s-ar putea…